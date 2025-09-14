Edizione n° 5824

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Il profilo // Gianmarco Tamberi distrutto dopo l'eliminazione ai Mondiali di Tokyo: "Risultato pietoso"

TAMBERI Gianmarco Tamberi distrutto dopo l’eliminazione ai Mondiali di Tokyo: “Risultato pietoso”

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo, ha vissuto un momento difficile ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. La sua partecipazione è stata brevissima

Gianmarco Tamberi - Fonte: True News

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
Il profilo // Sport //

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo, ha vissuto un momento difficile ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. La sua partecipazione è stata brevissima: eliminato subito nelle qualificazioni, Gimbo non riuscirà a disputare la finale della sua specialità. Una delusione inattesa, anche se l’atleta era consapevole di non essere al massimo della forma.

Durante le qualificazioni, Tamberi non è riuscito a superare la misura di 2,21 metri, fallendo per tre volte consecutive il traguardo. L’eliminazione immediata ha sorpreso il pubblico italiano e gli appassionati di atletica. Oltre a lui, sono stati eliminati anche Manuel Lando e Stefano Sottile, mentre l’unico italiano passato in finale è Matteo Sioli.

A caldo, Tamberi ha rilasciato dichiarazioni molto forti ai microfoni della Rai, mostrando grande autocritica. “Il mio risultato è pietoso”, ha ammesso senza mezzi termini. “Mi sento uno schifo. Ho voglia di tornare a casa dalle mie donne”, ha aggiunto, sottolineando il sacrificio personale e familiare che ha comportato la trasferta giapponese.

Il campione ha confessato di essere consapevole delle sue condizioni fisiche: “Mi sono presentato qui in condizioni non buone, ma sapevo di valere almeno 2,30, altrimenti non sarei venuto in Giappone, restando tre settimane lontano da mia figlia, che ha solo 20 giorni. Mi dispiace”. L’atleta ha voluto comunque lanciare un messaggio positivo, parlando della volontà di migliorare: “Bisogna saper accettare le sconfitte. Questa è la prima volta che dopo una gara ho una gran voglia di tornare ad allenarmi. Mi dispiace per tutti, ma ho voglia di riscattarmi”.

Nonostante la delusione, Tamberi ha confermato il suo impegno verso il futuro, con l’obiettivo di rifarsi in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’esperienza ai Mondiali giapponesi, seppur breve e amara, sembra aver acceso in lui una nuova motivazione: tornare al top della forma e dimostrare ancora una volta il proprio valore nel salto in alto.

Per molti appassionati, la sconfitta di Tamberi rappresenta un momento di riflessione sull’atletica italiana, ma anche un esempio di umanità e passione sportiva: un campione che non si nasconde dietro giustificazioni e che sa riconoscere i propri limiti, pur mantenendo la determinazione a migliorarsi.

Lo riporta fanpage.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

