Edizione n° 5824

BALLON D'ESSAI

TRABUCCHI // Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»
13 Settembre 2025 - ore  13:09

CALEMBOUR

SAN MARCO IN LAMIS // Incidente sulla Statale 272 a San Marco in Lamis, morto 45enne ricoverato a Casa Sollievo
13 Settembre 2025 - ore  13:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian

"GARGANO THE GUARDIAN" Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian

Protagonista del reportage è Vieste, con il suo imponente monolite Pizzomunno, legato a una leggenda d’amore e gelosia

Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian

Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian - FB

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
Cronaca // Focus e Inchieste //

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha inserito il Gargano tra le sei destinazioni più belle per una fuga di fine estate in Europa e Marocco. Nell’articolo, pubblicato il 13 settembre 2025, il giornale racconta l’atmosfera unica che si respira in Puglia a settembre, quando il caldo persiste ma la folla di agosto è ormai un ricordo.

Protagonista del reportage è Vieste, con il suo imponente monolite Pizzomunno, legato a una leggenda d’amore e gelosia. L’articolo sottolinea come, passata l’alta stagione, le spiagge tornino a mostrarsi nella loro dimensione autentica, mentre il mare resta caldo e accogliente.

Tra le esperienze consigliate dal Guardian:

  • il kayak trasparente lungo la costa di Mattinata e le spettacolari grotte marine,

  • le vedute dal Sentiero dell’Amore,

  • le nuotate nella Baia di San Felice sotto l’arco naturale,

  • i festival e le tradizioni popolari che animano i paesi garganici a settembre e ottobre, tra cui “Vieste in Love” e la festa dell’Arcangelo Michele a Monte Sant’Angelo.

Il quotidiano evidenzia anche la vivacità dell’autunno garganico: feste patronali, celebrazioni dedicate all’olio e al vino, fino alla Foresta Umbra che in autunno si accende di colori e in primavera si trasforma in un paradiso di orchidee selvatiche.

Un riconoscimento importante che conferma il Gargano non solo come meta balneare estiva, ma anche come territorio ricco di natura, cultura e tradizioni, ideale da scoprire quando l’estate lascia spazio a ritmi più autentici.

Fonte: The Guardian – Six of the best late-summer getaways in southern Europe and Morocco

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.