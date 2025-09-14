Il Gargano tra le migliori mete di fine estate secondo The Guardian

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha inserito il Gargano tra le sei destinazioni più belle per una fuga di fine estate in Europa e Marocco. Nell’articolo, pubblicato il 13 settembre 2025, il giornale racconta l’atmosfera unica che si respira in Puglia a settembre, quando il caldo persiste ma la folla di agosto è ormai un ricordo.

Protagonista del reportage è Vieste, con il suo imponente monolite Pizzomunno, legato a una leggenda d’amore e gelosia. L’articolo sottolinea come, passata l’alta stagione, le spiagge tornino a mostrarsi nella loro dimensione autentica, mentre il mare resta caldo e accogliente.

Tra le esperienze consigliate dal Guardian:

il kayak trasparente lungo la costa di Mattinata e le spettacolari grotte marine,

le vedute dal Sentiero dell’Amore ,

le nuotate nella Baia di San Felice sotto l’arco naturale,

i festival e le tradizioni popolari che animano i paesi garganici a settembre e ottobre, tra cui “Vieste in Love” e la festa dell’Arcangelo Michele a Monte Sant’Angelo.

Il quotidiano evidenzia anche la vivacità dell’autunno garganico: feste patronali, celebrazioni dedicate all’olio e al vino, fino alla Foresta Umbra che in autunno si accende di colori e in primavera si trasforma in un paradiso di orchidee selvatiche.

Un riconoscimento importante che conferma il Gargano non solo come meta balneare estiva, ma anche come territorio ricco di natura, cultura e tradizioni, ideale da scoprire quando l’estate lascia spazio a ritmi più autentici.

Fonte: The Guardian – Six of the best late-summer getaways in southern Europe and Morocco