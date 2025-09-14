Il NPSI Puglia si prepara alle sfide regionali: riunita la segreteria regionale a Bari

Questa mattina, a Bari, si è svolta una importante riunione della segreteria regionale del NPSI Puglia, alla presenza del vice segretario nazionale Michele Simone e del segretario regionale Luigi de Mucci. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per il partito, in vista delle prossime sfide politiche regionali.

La mattinata è stata caratterizzata da un dialogo intenso tra i dirigenti regionali e provinciali, durante il quale sono state analizzate le principali criticità e le opportunità della regione Puglia. Numerose idee e proposte sono state messe sul tavolo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del NPSI sul territorio e consolidare la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche locali.

“È stata un’occasione preziosa di confronto e condivisione – ha dichiarato Antonio Tancredi, Segretario Provinciale NPSI –. La passione, l’impegno e la responsabilità dei nostri dirigenti e militanti sono la garanzia che la nostra strada è chiara e tracciata. La Puglia è al centro del nostro progetto politico e intendiamo lavorare per valorizzarne il potenziale in ogni ambito”.

Durante l’incontro, i membri della segreteria regionale hanno discusso strategie operative per intensificare le attività del partito nelle province pugliesi, promuovere iniziative culturali e sociali, e sviluppare politiche in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, alla formazione politica e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita del partito.

Michele Simone, vice segretario nazionale, ha sottolineato l’importanza di una visione unitaria e coesa del partito: “In momenti di sfide complesse, avere una struttura organizzativa forte e motivata è fondamentale. La Puglia rappresenta un territorio strategico e il lavoro che stiamo portando avanti insieme alla segreteria regionale è un esempio di come passione e responsabilità possano tradursi in risultati concreti”.

Luigi de Mucci, segretario regionale, ha evidenziato come l’incontro sia servito a rafforzare lo spirito di squadra e a condividere le priorità per i prossimi mesi. “La politica è servizio – ha affermato – e il nostro impegno è lavorare per la comunità, ascoltando i bisogni dei cittadini e trasformandoli in azioni concrete. Solo così il NPSI può essere protagonista nella costruzione del futuro della Puglia”.

La riunione si è conclusa con un piano d’azione concreto, volto a intensificare le attività territoriali e preparare al meglio il partito alle prossime consultazioni regionali. L’entusiasmo e la determinazione dei dirigenti pugliesi testimoniano la volontà di consolidare la presenza del NPSI e di portare avanti un progetto politico chiaro e ambizioso, che mette al centro la regione e le sue comunità.

Antonio Tancredi, al termine dell’incontro, ha ringraziato tutti i partecipanti per il contributo propositivo e ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti del partito. “Ogni confronto, ogni proposta e ogni iniziativa è un passo in più verso l’obiettivo comune: costruire una Puglia più forte, coesa e protagonista nel panorama politico nazionale”.