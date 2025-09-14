ANSA. Charles Leclerc ha partecipato nel pomeriggio a Lecce al matrimonio del fratello Lorenzo Tolotta Leclerc, private banker di 36 anni, con Charlotte Di Pietro, 27enne dentista dalle origini salentine.

Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati.

I due si erano già sposati lo scorso giugno con rito civile.

Il pilota della Ferrari è entrato in chiesa da un ingresso secondario. Ma i tanti curiosi e appassionati presenti sono riusciti ugualmente a immortalarlo sorridente ed emozionato accanto alla sua fidanzata Alexandra quando è uscito in strada con gli altri testimoni e damigelle ad attendere l’arrivo della sposa. Un matrimonio evento per la città, sorvegliato speciale dalla digos. Scelte per la cena e il party alcune delle location più esclusive della città e nel menu per volere degli sposi spazio ai panzerotti pugliesi.

