MANFREDONIA // Solenne Celebrazione per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Home // Cronaca // Leclerc in Puglia per il matrimonio del fratello, bagno di folla

LECLERC Leclerc in Puglia per il matrimonio del fratello, bagno di folla

Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati.

Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati. - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
ANSA. Charles Leclerc ha partecipato nel pomeriggio a Lecce al matrimonio del fratello Lorenzo Tolotta Leclerc, private banker di 36 anni, con Charlotte Di Pietro, 27enne dentista dalle origini salentine.

I due si erano già sposati lo scorso giugno con rito civile.
Il pilota della Ferrari è entrato in chiesa da un ingresso secondario. Ma i tanti curiosi e appassionati presenti sono riusciti ugualmente a immortalarlo sorridente ed emozionato accanto alla sua fidanzata Alexandra quando è uscito in strada con gli altri testimoni e damigelle ad attendere l’arrivo della sposa. Un matrimonio evento per la città, sorvegliato speciale dalla digos. Scelte per la cena e il party alcune delle location più esclusive della città e nel menu per volere degli sposi spazio ai panzerotti pugliesi.

ANSA

