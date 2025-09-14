Edizione n° 5824

Solenne Celebrazione per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025

Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: "Intervenire"
14 Settembre 2025

Home // Manfredonia // Manfredonia, dal 16 settembre torna l’orario invernale dei parcheggi

MANFREDONIA Manfredonia, dal 16 settembre torna l’orario invernale dei parcheggi

A partire da lunedì 16 settembre 2025 entrerà in vigore a Manfredonia l’orario invernale dei parcheggi a pagamento nelle aree contrassegnate dalle strisce blu

ph antennasud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

A partire da lunedì 16 settembre 2025 entrerà in vigore a Manfredonia l’orario invernale dei parcheggi a pagamento nelle aree contrassegnate dalle strisce blu. La disciplina resterà valida fino al 14 giugno 2026.

Gli orari previsti sono i seguenti:

Dal lunedì al sabato: 08:30 – 13:30 e 16:00 – 20:00

Domenica e festivi: sosta gratuita

Per quanto riguarda le tariffe, restano confermate le seguenti modalità:

Sosta oraria: 1,00 €

Intera mattina (08:30 – 13:30): 2,50 €

Intero pomeriggio (16:00 – 20:00): 2,50 €

Intera giornata: 4,00 €

Sosta breve (30 minuti): 0,50 €

Tariffa agevolata per aree mercati e cimitero: 0,50 € per l’intera durata della sosta

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che le agevolazioni mirano a facilitare la fruizione dei parcheggi nelle zone di maggiore affluenza.

