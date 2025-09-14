A partire da lunedì 16 settembre 2025 entrerà in vigore a Manfredonia l’orario invernale dei parcheggi a pagamento nelle aree contrassegnate dalle strisce blu. La disciplina resterà valida fino al 14 giugno 2026.
Gli orari previsti sono i seguenti:
Dal lunedì al sabato: 08:30 – 13:30 e 16:00 – 20:00
Domenica e festivi: sosta gratuita
Per quanto riguarda le tariffe, restano confermate le seguenti modalità:
Sosta oraria: 1,00 €
Intera mattina (08:30 – 13:30): 2,50 €
Intero pomeriggio (16:00 – 20:00): 2,50 €
Intera giornata: 4,00 €
Sosta breve (30 minuti): 0,50 €
Tariffa agevolata per aree mercati e cimitero: 0,50 € per l’intera durata della sosta
L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che le agevolazioni mirano a facilitare la fruizione dei parcheggi nelle zone di maggiore affluenza.