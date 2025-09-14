Approvato dal Governo il progetto presentato dal Comune

SAN GIOVANNI ROTONDO – Dovrebbe essere la volta buona: la città avrà finalmente il suo nuovo Palazzetto dello Sport. Per la realizzazione dell’opera sono stati stanziati 2 milioni e 220mila euro dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del bando Fondo sport e periferie 2025.

L’annuncio è stato dato dall’amministrazione comunale, che aveva presentato richiesta di finanziamento con una delibera di giunta lo scorso 9 giugno. L’obiettivo è quello di contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana e promuovere la pratica sportiva agonistica.

“Un altro grande risultato raggiunto da questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Filippo Barbano – attraverso un’attenzione meticolosa ai finanziamenti pubblici. La città attende da tempo un’opera di questo tipo”.

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Carriera, che ha sottolineato come questo sia stato “uno dei primi atti sottoscritti dopo l’ingresso in maggioranza” e ha ringraziato il dirigente Pietro Vocale e i professionisti Francesco Buono e Michele Frittella per il lavoro svolto. “È solo l’inizio – ha aggiunto –: ad oggi abbiamo attenzionato finanziamenti per circa 15 milioni di euro in meno di tre mesi”.

Il finanziamento ottenuto consentirà a San Giovanni Rotondo di dotarsi di un’infrastruttura sportiva attesa da anni, destinata a diventare punto di riferimento per attività sportive e aggregative.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 settembre 2025