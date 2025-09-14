Solenne Celebrazione per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo

Sabato 13 settembre 2025, la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Manfredonia ha celebrato con grande solennità il 70° anniversario della posa della prima pietra. La serata è iniziata con una Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone, che ha introdotto il tema dell’anno giubilare della Parrocchia: “Fedeltà nella creatività”. Un invito a riflettere sul valore della gratitudine verso chi ci ha preceduto e, al contempo, a proiettarci con speranza verso le sfide future.

Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo ha ricordato l’importanza di unire fede e innovazione, sottolineando come la parrocchia non sia solo un luogo di culto, ma anche un punto di riferimento per lo sviluppo sociale e culturale dell’intera comunità. Sono stati inoltre ricordati i due parroci precedenti, Don Michele Ciccone e Don Sante Leone, che hanno contribuito con dedizione alla crescita spirituale della parrocchia.

Il concerto lirico-sinfonico, che ha avuto luogo subito dopo la Messa, ha entusiasmato i presenti. La Banda “Città di Manfredonia”, diretta dal M° Giovanni Esposto, ha eseguito una selezione di brani che ha toccato il cuore dei partecipanti. Tra i pezzi in programma: Casta Diva, Nessun dorma, Libiam ne’ lieti calici e alcune celebri colonne sonore di Ennio Morricone, come Nuovo Cinema Paradiso, Mission e Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Il pubblico ha particolarmente apprezzato Libiam ne’ lieti calici, tanto da richiedere un bis.

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la benedizione della nuova statua di Santa Rita, donata dai fedeli e collocata all’ingresso della chiesa. La devozione alla santa, simbolo di speranza e fede, unisce la comunità non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, rappresentando un punto di riferimento spirituale per molti.

La serata si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, che ha segnato la fine di un evento che ha unito i cittadini di Manfredonia in un grande momento di comunità. Questo anniversario ha rappresentato anche un ideale inizio per la novena di San Michele, che da oggi prende il via con lo stesso spirito di fede e di speranza che ha caratterizzato l’intera celebrazione.

