La recente decisione della giustizia francese, che il 3 settembre 2025 ha sancito la responsabilità dello Stato nel collasso della biodiversità per non aver adeguato le valutazioni dei rischi legati all’uso dei pesticidi, segna una svolta storica. Una sentenza che travalica i confini nazionali e impone di riflettere con urgenza sui modelli agricoli dominanti in Europa.

Un messaggio che riguarda da vicino anche l’Italia e, in particolare, la Puglia, oggi alle prese con una delle crisi agricole più gravi degli ultimi anni.

Crisi cerealicola in Puglia: produzione in calo e piccoli produttori in difficoltà

Il comparto cerealicolo pugliese registra un crollo della produzione fino al 30%. Raccolti scarsi, prezzi riconosciuti ai produttori sempre più bassi, nonostante il costo finale per i consumatori resti elevato. A farne le spese sono soprattutto i piccoli agricoltori, schiacciati da costi in crescita, scarsità d’acqua e riduzione delle superfici coltivate.

A complicare il quadro, la concorrenza estera e le speculazioni di mercato. Nel 2024 l’Italia ha importato circa 586 mila tonnellate di grano dal Canada e 664 mila tonnellate dall’Ucraina, quantità che hanno inciso pesantemente sulla competitività delle produzioni locali.

Non si tratta soltanto di dinamiche commerciali: il grano importato non sempre rispetta le normative europee in materia di fitofarmaci, con conseguenze che toccano sia la sicurezza alimentare sia la tutela della biodiversità.

Biodiversità e grani antichi: un patrimonio da difendere

I piccoli produttori, storicamente custodi della biodiversità e promotori di metodi agricoli sostenibili, rischiano oggi di essere marginalizzati da politiche che favoriscono concentrazioni e modelli intensivi.

Eppure, proprio loro continuano a coltivare grani antichi come Senatore Cappelli, Maiorca e altri ecotipi locali, varietà che non rappresentano solo un presidio agricolo, ma anche un patrimonio culturale, identitario e ambientale. Scelte che intercettano le richieste dei cittadini, sempre più orientati verso filiere corte, prodotti di qualità e garantiti.

La lezione francese e le sfide per l’Italia

La sentenza francese indica una strada chiara: la biodiversità può essere tutelata soltanto cambiando paradigma. Servono strumenti concreti a sostegno dell’agricoltura di prossimità, dell’agroecologia e delle filiere locali.

Per invertire la rotta occorre una visione strategica che includa:

accesso facilitato alla terra;

sostegni mirati e prezzi giusti per i produttori;

infrastrutture idriche moderne ed efficienti (raccolta acque piovane, tutela delle falde, sistemi anti-spreco);

eliminazione progressiva dei fitofarmaci;

una riforma della PAC in chiave equa e sostenibile.

Solo attraverso scelte coraggiose sarà possibile preservare la cultura rurale, la biodiversità e il futuro agricolo della Puglia.

L’impegno di ALPAA Puglia

In questo contesto, ALPAA Puglia si impegna a organizzare e mettere in rete i piccoli produttori, affinché diventino protagonisti di un’azione collettiva capace di incidere sulle decisioni politiche.

Non si tratta solo di rivendicare diritti o sostegni, ma di contribuire alla costruzione di un modello agroalimentare più giusto, sostenibile e democratico, che restituisca valore alla terra e dignità a chi la lavora.

Antonio Macchia. Presidente ALPAA Puglia