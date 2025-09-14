Via Scarabino: dopo 4 anni riapre la scuola primaria. Ecco cosa è successo

Orta Nova – Arriva il 15 settembre, tra luci e ombre, l’inaugurazione dei locali di nuova costruzione dell’edificio scolastico di via Scarabino, il cosiddetto II Circolo di scuola primaria, oggi parte integrante dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, che riunisce tutte le scuole del primo ciclo presenti sul territorio ortese.

Un traguardo atteso da ben quattro anni dagli alunni e dalle loro famiglie, preceduto però da polemiche, richieste di chiarimenti e rimostranze.

La data di avvio delle attività scolastiche era stata fissata inizialmente al 10 settembre 2025, salvo poi essere rinviata al 15, a ridosso dell’inizio ufficiale.

A tal proposito, il gruppo Orta Nova Libera scriveva su Facebook:

“I nostri bambini si erano preparati per il 10 settembre, ma invano. Solo oggi, 9 settembre, apprendiamo ufficialmente che il primo giorno di scuola slitta al 15 settembre. Il motivo principale sembra riguardare la mancata realizzazione di alcune attività e opere infrastrutturali urgenti e necessarie. Riteniamo grave che non vi sia una seria programmazione da parte delle nostre Istituzioni, Scuola e Comune (proprietario degli immobili scolastici)”.

Non solo: nello stesso post, i membri di Orta Nova Libera hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza di un messaggio WhatsApp, inviato da un amministratore alle associazioni locali, con cui si chiedeva – in nome della solidarietà – un aiuto concreto per completare la tinteggiatura di nove aule.

Una richiesta che il gruppo ha giudicato “istituzionalmente grave per modalità, tempistica e oggetto”, sottolineando i rischi derivanti dall’ingresso di volontari non tutelati né dal punto di vista assicurativo né da quello normativo all’interno di una scuola, luogo pubblico per eccellenza.

“Le istituzioni – conclude il post – non possono permettersi pressappochismo, approssimazione e leggerezza, seppure animate dalle migliori intenzioni. Da un’amministrazione a tempo pieno e adeguatamente indennizzata non possiamo accettare simili disservizi”.

Il sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, è intervenuto con un video su Facebook per chiarire la situazione.

Ha ricordato che l’inizio dell’anno scolastico in tutta la regione Puglia è fissato al 16 settembre, dunque l’avvio al 15 rappresenta comunque un anticipo per gli alunni del Pertini.

Inoltre, ha spiegato, la consegna dei nuovi locali di via Scarabino era inizialmente prevista per ottobre: “Dopo l’incontro tra la nostra amministrazione e la dirigenza scolastica – ha dichiarato – si è deciso di non protrarre ulteriormente il disagio e di lavorare affinché gli edifici scolastici fossero restituiti in maniera decorosa”.

Alle polemiche sollevate “sui social e a mezzo stampa”, il primo cittadino ha replicato definendole “strumentalizzazioni politiche sulla pelle dei bambini”, ribadendo l’importanza del risultato raggiunto:

“Dopo anni, gli spazi scolastici di via Scarabino possono finalmente essere riconsegnati ai ragazzi. Parliamo di ambienti che offriranno vantaggi significativi e che restituiscono dignità al lavoro di insegnanti e personale”.

Soddisfazione espressa anche dalla dirigente scolastica del Pertini, Teresa Mazzamurro, che in una lettera rivolta a famiglie, alunni e personale ha parlato di un traguardo “reso possibile grazie all’impegno e alla determinazione della nuova amministrazione comunale, capace in breve tempo e nonostante le difficoltà del periodo estivo, di completare anticipatamente i lavori necessari per l’avvio delle attività scolastiche, come espressamente richiesto da questa dirigenza”.