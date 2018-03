Giornali nei Monti Dauni, Snag: Lobuono prosegua

Di:

(AGENPARL) – Foggia, 14 ott – Di seguito il testo integrale della missiva inviata dallo(Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) all’azienda editorialee ai comuni della provincia di Foggia ai quali a partire da oggi non verranno più consegnati i giornali da parte della ditta di distribuzione.

“Il sottoscritto Russo Renato in qualità di Vicepresidente Nazionale e presidente provinciale dello Snag (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) di Foggia scrive la presente per contestare integralmente l’annunciata decisione dell’agenzia di Distribuzione Lobuono S.A.S di Lobuono Luigi & C. di interrompere, a partire dal prossimo 14 ottobre, la fornitura di ben 20 punti vendita di giornali quotidiani e periodici siti nel Subappenino della provincia di Foggia. Tale minacciata chiusura è gravemente illegittima e arbitraria, oltre che fortemente lesiva del diritto costituzionale e comunitario dell’informazione, considerato che vi sarebbero ben 15 comuni (per la precisione: Buccari, Candela, Castelluccio dei Sauri, Casalvecchio di Puglia, Volturino, Casalnuovo Monterotaro, Anzano di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valforte, Monteleone di Puglia, carlatino, Alberona, Panni, Faeto e Volturara Appula)che rimarrebbero complessivamente privi di giornali quotidiani e periodici, con enormi disagi per la popolazione. Finanche risibile è la giustificazione addotta, secondo cui l’attivit? di distribuzione sarebbe divenuta meno lucrativa, considerato che la crisi economica ha notoriamente interessato, ed interessa tutt’ora l’intero sistema editoriale italiano e non solo l’Agenzia di distribuzione Lobuono S.A.S.

L’Agenzia Lobuono S.A.S, comunica ai rivenditori interessati come alternativa alla “chiusura”, la possibilità di questi di recarsi quotidianamente a Foggia a ritirare i giornali, oppure in alternativa, di accettare il pagamento di costi aggiuntivi per il servizio di trasporto. Tali richieste sono interamente da respingere: la prima, in quanto è assolutamente inconcepibile pretendere che ciascun rivenditore si rechi quotidianamente a Foggia, per ritirare le pubblicazioni e consegnare quelle invendute, percorrendo in media oltre 50 km; la seconda, in quanto è in aperta violazione, tra l’altro, della pattuizione di cui dell’articolo 10 dell’accordo Nazionale sulla vendita dei quotidiani e dei periodici, che prevede l’obbligo per i distributori locali di provvedere al trasporto dei prodotti e al ritiro della resa “franco punto vendita”, senza cioè poter prevedere per tali attività alcun costo aggiuntivo, salvo eccezioni non ricorrenti nelle fattispecie in esame. Al riguardo si precisa che, a prescindere dal recesso delle Associazioni di Categoria dei distributori locali, l’attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici è tutt’ora regolata dal predetto accordo nazionale, che dunque trova applicazione nella sua integralità”.

“Tanto premesso si invitano:

– L’Agenzia Lobuono S.A.S. A proseguire la fornitura dei giornali quotidiani e periodici nei confronti dei 20 punti vendita interessati del subappennino foggiano con le stesse modalit? e condizioni economiche fino ad oggi praticate;

– la F.I.E.G. E le società editrici e/o di distribuzione nazionale per conto delle quali l’Agenzia Lobuono S.A.S. Effettua la propria attività, ad intervenire affinché l’Agenzia di distribuione Lobuono S.A.S. Rispetti gli impegni assunti, con l’avvertimento che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le azioni opportune e necessarie per tutelare gli interessi dei rivenditori locali.

La presente viene inviata per conoscenza,anche a tutti i comuni coinvolti affinché siano resi edotti dalla gravissima lesione del diritto all’informazione della popolazione determinata dall’imminente “chiusura dei punti vendita in questione. Restando in attesa di un vostro cortese riscontro in merito, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti”. “Il vicepresidente nazionale

Russo Renato”.