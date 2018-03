Foggia, residenti via San Severo, ancora proteste

Di:

Foggia – ANCORA proteste dei residenti di via San Severo. A causa della mancata erogazione dell’elettricità, i residenti dei container hanno protestato con sit-in e blocchi della circolazione stradale. In totale si parla di una cinquantina di famiglie che, da anni, vivono nel villaggio realizzato all’ingresso del capoluogo dauno. La protesta segue la richiesta dell’Enel, ai residenti, di regolarizzare le proprie posizioni tanto per gli allacci effettuati quanto per le bollette arretrate.

La situazione andrebbe avanti da circa 8 anni. I residenti hanno chiesto al Comune la mediazione per l’installazione di un contatore unico contatore all’interno del villaggio con relativa quota mensile che ogni famiglia si impegnerà a versare.

Sul posto stamani polizia, carabinieri e anche personale del 118.

FOTOGALLERY VINCENZO MAIZZI



