Lo struscio: riflessioni

Nel volgare localizzato al Sud della penisola, ma in rapida comprensione altrove, grazie alle emigrazioni, esiste il termine Strùscio che vale “lunga passeggiata collettiva sul corso principale”.

Lo Struscio, per accezione, riguarda la sera dei Sepolcri, il Giovedì Santo, per recarsi nelle chiese dove è allestito simbolicamente il Sepolcro (Repositorio) e venerare il Corpo di Cristo.

La voce dialettale Struscio è connessa con il lemma Striscia, questa da un onomatopeico STR C con riferimento agli animali che si muovono rasenti il terreno, lasciando pertanto “tracce a strisce”. In ambito indoeuropeo, l’onomatopeico STR riappare nell’inglese STRIP “striscia”, cui i globalizzati Strip per “striscia di fumetti” e “striscia sulla quale si riportano i dati di un aereo in volo” nella terminologia convenzionale del Controllo del Traffico Aereo.

Sulla tradizione popolare e socializzante dello struscio si potrebbe addurre un fattore, che sarebbe rimasto per lungo tempo occulto nella mappa genetica del meridionale prima di conclamarsi. L’occupazione spagnola avrebbe infuso negli animi cittadini la convenzione sociale del passeggio, serale e non, oltremodo durante le festività, a sfoggiare eleganza e riverenze. Una convenzione da diporto che si ritroverebbe tra le genti storicamente accumunate dalla dinastia aristocratica franco-spagnola, i cui membri salirono al trono in vari stati europei, Francia (Bois di Parigi), Spagna (Rambla di Barcellona), Regno di Napoli (Via Toledo e Mergellina)…

Elemento scatenante dello struscio in tempi moderni sarebbe stato il frequentare i centri urbani per gli acquisti negli esercizi commerciali, oltremodo in quelli d’abbigliamento, nei giorni precedenti le grandi festività o il cambio di stagione. Negozi che dal dopoguerra erano enormemente cresciuti in provincia, doviziosi di vetrine e insegne sempre più sfolgoranti, che hanno reso il passeggio urbano affascinante come non mai nel passato; non più dunque prerogativa delle grandi città. Un costume che ha praticamente cancellato le affannose attese delle sagre (feste patronali), quando solo allora si affollavano le strade per l’acquisto di prodotti innovativi proposti dai venditori forestieri sulle loro bancarelle, dando fondo al monte dei risparmi appositamente accumulato da un anno. Uno struscio da shopping che oggi si è riversato nei grandi spazi degli ipermercati, aperti alle masse finanche la domenica e in orari non restrittivi.

Non più prerogativa del meridione per meriti meteorologici – ma forse è giusto il clima che sta unificando la penisola più che le azioni sociali e politiche – si starebbe via via innescato la tacita mobilitazione anche in tardo proseguo fuori orario serale dei negozi e magazzini, dal momento che la gente ha imparato a godere nel centro cittadino, un vero e proprio salotto metropolitano, dell’incontro con amici e parenti, senza il disturbo di gironzolare per le abitazioni.

Nelle località turistiche, poi, la cosiddetta movida è alimentata da una moltitudine di villeggianti e viaggiatori: una voglia di uscire alimentata dall’osmosi ormai globalizzata tra piazzette e pub dei giovani frequentatori sino a tarda notte.

Il fenomeno comporterà, se già non è avvenuto, l’imposizione linguistica di questo neologismo scalzando il tradizionale “struscio”.

Non è un semplice caso, infine, per quanto prima esposto, che entrambi i termini siano di emulazione spagnola, “movida” è un omologismo di lessico iberico, cioè, un vocabolo straniero attestatosi (omologato) nella nostra lingua, il quale già dal 1990 vi era apparso in scrittura