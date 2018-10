Manfredonia. Furto di un cane in zona Comparti

Di:

Manfredonia, 14 ottobre 2018. La notte del 14/10/2018 nei pressi della nuova zona dei comparti di Manfredonia adiacente allo stabilimento Silac, a seguito di scasso e danneggiamento di recinzione privata, veniva sottratto un cane maschio di razza Bracco Tedesco di nome Alì, regolarmente microchippato ed accudito secondo le normative vigenti in ambito sanitario e di custodia.

Nella prima mattinata il padrone si recava come consuetudine presso la proprietà per accudire il proprio animale domestico, ma qui scopriva il taglio della recinzione perimetrale che ha consentito l’accesso ai rapinatori, e successivamente la rottura brutale del lucchetto che custodiva il ricovero di Alì.

Immediatamente il Signor G. si recava presso il Comando dei Carabinieri di Manfredonia per sporgere denuncia di furto aggravato dall’azione di scasso.

Al suo raccontare l’accaduto trovava immediata risposta dei Carabinieri, che si sono fin da subito adoperati per raccogliere tutte le informazioni necessarie ed avviare le indagini.

Accanto al fatto delittuoso, in quanto penalmente perseguibile, sottolineiamo anche come, il distacco brutale tra cane e padrone, sia una lacerazione sentimentale che sconvolge indubbiamente equilibri personali e familiari. Ed è proprio per questo, anche a seguito delle varie normative in materia di animali domestici, che gli inquirenti stanno procedendo con le cautele e prontezze del caso, passando al vaglio le strade ed i sentieri limitrofi al luogo dell’accaduto; così come da non dimenticare l’utilità delle telecamere di sorveglianza poste dal Comune in alcuni angoli cittadini e quei circuiti privati a cui le autorità possono avere regolare accesso ai fini investigativi.

Un augurio sincero di riconciliazione tra cane e legittimo proprietario, ed una sicura e decisa pena per coloro che si sono macchiati di tale delitto.

(A cura del Dott.re Cataldo Scatamacchia)