Manfredonia. “Giornata del Contemporaneo Amaci”

La 14^ Giornata del Contemporaneo Amaci si svolgerà anche a Manfredonia presso le Ex Fabbriche San Francesco, via san Francesco 76 con la settimana di eventi, incontri con esperti e due mostre collettive di arte dedicate una a Basaglia nei 40 anni della legge 180 “Da vicino nessuno è ancora normale” e l’altra Mail Art Stigma nel suo decennale, in onore dell’artista e medico prematuramente scomparsa Tiziana Baracchi, una delle prime tre mail artiste italiane.

Il venrinagge è previsto domenica 14 ottobre alle ore 19 con la presentazione del libro Follia e Letteratura e l’intervista ad uno dei suoi autori lo psichiatra e psicoterapeuta Mario Altamura dell’Università degli Studi di Foggia.

La settimana culturale che terminerà domenica 21 è stata realizzata dalla associazione di promozione sociale Stigmamente Arte Media e Psichiatria in collaborazione con In-Opportunity, Aradia Art e proporrà nelle giornate del 14,16,17,18 e 21 eventi artisti e culturali.

