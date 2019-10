18 anni dal 4° campionato mondiale di Schumacher

Nel 2001 la Ferrari F2001 si dimostrò, sin dai primi Gran Premi, più competitiva sia della McLaren che della Williams. Nei primi quattro appuntamenti del calendario, la lotta fra Schumacher e David Coulthard fu serrata, difatti i due piloti si trovavano appaiati in testa alla classifica con 26 punti; dopodiché il tedesco mise a segno 8 podi consecutivi prendendo le distanze dal resto del gruppo, mentre la McLaren dovette fare i conti con numerosi problemi di affidabilità e competitività.

Da segnalare la stagione negativa di Häkkinen, ormai sull’onda del ritiro che avverrà a fine anno. Schumacher vinse agevolmente il suo quarto titolo in Ungheria con 4 gare d’anticipo, raggiungendo il record di vittorie nella storia della Formula 1 detenuto da Alain Prost e battendone alcuni, come quello di Nigel Mansell riguardante i punti conquistati in una stagione (123 contro i 112 dell’inglese). Inoltre, per la prima volta, due fratelli (Michael e Ralf Schumacher) conclusero ai primi due posti di un Gran Premio, in quello del Canada.[63] In classifica Coulthard arrivò secondo a ben 58 punti di distanza da Schumacher, mentre l’altro ferrarista Rubens Barrichello concluse terzo.

(fonte: wikipedia)