Apertura pomeridiane delle scuole, vittoria per Unione degli Studenti

Con la determina dirigenziale n.125/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico regionale per il finanziamento dei progetti studenteschi: dopo anni di mobilitazioni l’Unione degli Studenti Puglia vince una storica vertenza per l’apertura pomeridiane delle scuole ed il sostegno alle attività autogestite studentesche che permetterà il finanziamento a fondo perduto di 20 progetti all’anno, per tre anni, di massimo 10.000€ l’uno.

“A distanza di 10 anni dall’approvazione della Legge Regionale per il diritto allo studio, ottenuta a seguito di tantissime mobilitazioni dell’UDS Puglia, con questa determina si finanzia solo il primo decreto attuativo di una legge ancora, per troppi versi, rimasta irrealizzata” dichiara Davide Lavermicocca, Coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia.

“Questa vittoria conferma la centralità del ruolo del sindacato studentesco nel migliorare le condizioni del nostro sistema formativo: il lavoro vertenziale, le centinaia di assemblee d’Istituto, autogestioni e cortei di questi anni hanno portato all’attenzione di tutti la necessità di migliorare la condizione studentesca non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo: non vogliamo soltanto che sia garantito a tutti il diritto ad un’istruzione gratuita e di qualità ma vogliamo anche poter decidere cosa fare all’interno dei nostri Istituti” continua il Coordinatore del sindacato studentesco pugliese.

“Quanto approvato dalla Regione Puglia è però un piccolo passo, seppur importante, rispetto alle rivendicazioni che da tempo gli studenti e le studentesse pugliesi sottopongono alla Giunta regionale. L’8 novembre torneremo in piazza in tutta la Puglia per chiedere l’immediata messa in sicurezza delle nostre scuole, un trasporto pubblico gratuito e garantito ed il diritto all’accesso universale ad un sistema formativo di qualità!” conclude Lavermicocca.