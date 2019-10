ASE Manfredonia. “Non ci saranno assunzioni o proroghe, almeno per il 2019”

Manfredonia, 14 ottobre 2019. “Al momento non c’è alcuna assunzione di operatori in programma, nè proroghe, tantoméno sorteggi e/o valutazioni di candidati. Almeno fino al termine del 2019, l’azienda non ha previsto alcuna nuova assunzione, temporanea o indeterminata, di operatori”.

E’ quanto precisato a StatoQuotidiano dalla direzione dell’Ase (Azienda Servizi Ecologici) SpA di Manfredonia, azienda in house del Comune sipontino.

“Abbiamo un programma che vorremmo attuare, ma che sarà possibile farlo dopo la definizione di alcuni dettagli e pianificazioni”.

Si ricorda come alcune settimane fa la stessa azienda aveva così replicato alle rimostranze di un lavoratore in merito alla proroga del servizio per alcuni lavoratori, impiegati dopo il sorteggio dello scorso luglio. “C’erano delle situazioni di servizio che dovevano essere completate per alcuni giorni. Si è chiesto all’agenzia di interinale di tenere in servizio 5/6 persone per una decina di giorni, altri discorsi non ci sono. Non esiste altro“.

Erano stati 5/6 operatori contattati, su un totale di 16, dopo il sorteggio dello scorso luglio 2019.

