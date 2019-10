Canosa. Nudo e ubriaco aggredisce l’ex compagna in strada

Nei giorni scorsi, a Canosa di Puglia, i poliziotti del Commissariato di P.S. sono intervenuti per un caso di Stalking e maltrattamenti familiari, reati contemplati dal “Codice Rosso” entrato in vigore la scorsa estate.

Un 34enne canosino, tossicodipendente, è stato fermato dagli agenti mentre, ubriaco e nudo per strada, ha cercato di aggredire la sua ex compagna che stava per ripartire per il suo paese di origine, la Bulgaria.

L’uomo, bloccato dagli agenti, si è opposto con spinte e con strattoni, tentando invano persino di sottrarre l’arma di ordinanza ad uno degli operatori.

Dopo essere stato sottoposto alle cure del caso, poiché in condizioni di manifesta ubriachezza, è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Trani.

A seguito dell’intervento immediato sul posto e degli accertamenti effettuati dal neocostituito “punto d’ascolto qualificato” del Commissariato, è emersa una storia di maltrattamenti e atti persecutori da parte del giovane che non accettava e non si rassegnava alla fine della relazione con la donna di origini bulgare.

L’uomo è stato accusato anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.