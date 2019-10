Carapelle, incendio nel capannone della Sia

Foggia. Ancora un incendio ai danni di aziende dedite alla raccolta di rifiuti nel Foggiano.

Nella notte, a Carapelle, nel Foggiano, le fiamme si sono sprigionate all’interno di un capannone della Sia.

A causa dell’incendio, molto probabilmente doloso, hanno distrutto tre compattatori contenenti cartone.

Come riposa l’Ansa Puglia, si tratta del terzo incendio in quattro mesi che riguarda aziende per la raccolta di rifiuti nel Foggiano.

“A luglio furono incendiati 33 mezzi della Tekra a San Giovanni Rotondo; la scorsa settimana sono andati in fiamme 13 auto-compattatori della ditta Tecneco, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana a Chieuti”.