De Leonardis “Vigilanza all’ospedale Masselli Mascia, intervenire”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“E’ sempre più delicata e allarmante la situazione dei vigilantes che operano nell’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, dopo il cambio dell’appalto per il servizio di vigilanza armata dalla Sicuritas alla Cosmopol.

La nuova azienda è subentrata presso il presidio sanitario dal 7 settembre scorso, ed i lavoratori della Sicuritas contestualmente sono stati sospesi dal servizio, in attesa di essere riassunti. Ma gli stessi, prevalentemente monoreddito e con famiglia a carico, rappresentati dai sindacati anche nel corso di incontri presso la Prefettura di Foggia, hanno denunciato che la Cosmopol SpA non intende rispettare la clausola sociale, ma intende assumerli senza che conservino l’inquadramento professionale e le condizioni economiche acquisite negli anni di precedente servizio. Ed è stato disatteso anche l’impegno della concomitanza tra il subentro nel servizio di vigilanza e l’assunzione: così i lavoratori rimangono in perdurante attesa, e senza alcuna retribuzione.

Una situazione che deve investire e interessare non solo le autorità istituzionali, ma anche e soprattutto il presidente della Regione Puglia che ha evocato a sé la delega alla Sanità, Michele Emiliano, che deve pretendere il rispetto delle normative e delle clausole di salvaguardia per i lavoratori, e non può ignorare quanto sta accadendo in una città, San Severo, che ben conosce e dove ha ricoperto la carica di assessore alla Legalità”.