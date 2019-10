Foggia, interdittiva antimafia per “Progetto finanza di Capitanata”

Foggia, interdittiva antimafia per “Progetti finanza di Capitanata”

Foggia, 14 ottobre 2019. Dopo le interdittive antimafia emesse nei confronti di imprese riconducibili agli imprenditori Giovanni Trisciuoglio e Marco Insalata (Adriatica Servizi, che riscuote tributi per i Comuni di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo > vedi qui,ndr), il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha emesso analogo provvedimento nei confronti della società “Progetto Finanza di Capitanata s.r.l.”, con sede in Foggia, che gestisce per conto del Comune di Foggia i servizi cimiteriali.

La società è attualmente intestata a Riccardo Ursitti e Giorgia Sala.

Il provvedimento è stato assunto a seguito di una recente istanza del Comune di Foggia

Il provvedimento è stato assunto a seguito di una recente istanza del Comune di Foggia, volta ad ottenere il rilascio di idonea certificazione antimafia.

Nel corso dell’istruttoria, sono stati raccolti elementi tali da suffragare il pericolo di condizionamento nel regolare andamento delle pubbliche Amministrazioni.

“Nondimeno, è emerso, tra l’altro, che la società in argomento, 5 giorni dopo le interdittive che hanno colpito le società dei due imprenditori, ha mutato gli organi di amministrazione, mentre restano, quali soci di maggioranza, gli imprenditori Giovanni Trisciuoglio e Marco Insalata”, riporta la Prefettura di Foggia in una nota.

“Tra gli altri elementi, il mutamento degli organi di amministrazione, ai sensi dell’art. 84 del dlgs. 159/2011, rappresenta una delle situazioni indizianti dalle quali il Prefetto può dedurre l’ipotesi di condizionamento mafioso”.

redazione statoquotidiano.it – riproduzione riservata