Impianti eolici nel Foggiano, Giunta Regionale boccia in massa

Bari. Numerosi giudizi negativi di compatibilità ambientale della Giunta regionale pugliese per impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Foggiano.

In particolare, nel corso dell’odierna seduta:

La Giunta regionale ha espresso ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 28.05.2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da quattordici (14) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 58,8 MW, da realizzare nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG), località “Salice – La Paduletta”, e relative opere di connessione alla RTN”. Proponente: New Green Energy S.r.l

La Giunta regionale ha espresso, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 28.05.2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da dodici (12) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 54 MW, da realizzare nel comune di San Severo (FG), e relative opere di connessione alla RTN. Proponente: Innogy Itala S.p.a., viale Francesco Restelli n.3/1 – Milano.

La Giunta regionale ha espresso, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 22.11.2018 e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Casalvecchio di Puglia (FG), proposto dalla società Renvico Italy S.r.l.

La Giunta regionale ha espresso ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 28.05.2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da dieci (10) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 42,00 MW, da realizzare nei comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), e relative opere di connessione alla RTN”. Proponente: Inergia S.p.a.

Redazione StatoQuotidiano.it