Indotto ex Ilva, Perrini “Scongiurare i 200 licenziamenti”

Dichiarazione del consigliere regionale di Direzione Italia, Renato Perrini

“Meno di 24 ore. E’ questo il tempo che ci rimane per scongiurare il licenziamento di 200 dipendenti dell’indotto ex ILVA. Domani, infatti, partiranno le lettere di cessazione di rapporto lavorativo da parte delle società che hanno perso gli appalti con il siderurgico e, quindi, sono costrette a licenziare i propri dipendenti. Ma altre aziende hanno vinto lo stesso appalto! Quindi l’appello che rivolgo non è solo per i manager di Arcelor Mittal, ma anche alle altre aziende dell’indotto perché assumano loro i dipendenti licenziati.

“Sono consapevole della crisi del settore e, anche da imprenditore, so che prevedere ulteriori assunzioni è prevedere costi spesso insostenibili. Ma questo sforzo deve essere fatto per la tenuta socio-economica di un territorio che in caso contrario potrebbe rischiare il collasso.

“E’ chiaro che in questo contesto il presidente Michele Emiliano non può restare inerme: nelle prossime 24 ore lasci perdere la sua campagna elettorale, vada nella nuova sede regionale di Taranto e cerchi soluzioni ai 200 licenziamenti”.