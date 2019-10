Manfredonia, esecuzione intervento straordinario di derattizzazione del territorio

Come già annunciato nei giorni scorsi, in considerazione dei recenti avvistamenti di ratti localizzati in alcune zone della Città, l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, rende noto alla Cittadinanza di aver prontamente incaricato la ditta specializzata Rentokil Initial Italia S.p.A, di eseguire, per il giorno 16 ottobre 2019 (mercoledì), un intervento straordinario di derattizzazione che interesserà, comunque, tutto il territorio cittadino.

Sarà cura di A.S.E. S.p.A. aggiornare la Cittadinanza sull’andamento delle ulteriori attività di “Pest Control” programmate, che attualmente prevedono interventi mirati di derattizzazione ogni 45 gg. circa.

Va, comunque, evidenziato che sino ad oggi il servizio di derattizzazione e le attività di “pest control” messe in campo da A.S.E. spa hanno raggiunto livelli pienamente soddisfacenti, con una notevole riduzione di avvistamenti e di segnalazioni rispetto agli anni precedenti.

Manfredonia, 14 ottobre 2019

L’Amministratore Unico di A.S.E. S.p.A.

geom. Francesco Barbone