“Massimiliano Ritucci si augura che il Comune di Manfredonia non venga sciolto”

“Non capisco il motivo e credo che di motivi validi non ce ne siano, se non per il fatto che una situazione del genere pregiudicherebbe anche il suo percorso politico, perchè come da legge si attuerebbe l’interdizione da qualsiasi competizione politica seguente lo scioglimento.

Ritucci quindi si preoccupa più per il suo (…) o riesce ad ampio raggio a comprendere che il mancato scioglimento per infiltrazioni mafiose minerebbe la credibilità di un percorso di quasi un anno e che ha visto emergere fatti alquanto gravi e dannosi per l’immagine di un intera comunità?

Non si riesce, anche sforzandosi, a comprendere per nulla e nemmeno lontanamente questo parallelismo tra lo scongiurare che il comune non venga commissariato per mafia e l’annosa questione degli asili nido o, ancor più, del servizio mensa, che ricordo essere in grave crisi logistico/organizzativa per problematiche ben conosciute.

Massimiliano Ritucci forse dimentica che il problema scuole a Manfredonia è più vecchio della sua elezione a Consigliere comunale e riguarda un complesso di cause riferenti la gestione della politica a livello Nazionale, attraverso quella che fu la Commissione Bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. Si parla infatti di sperequazione e LeP (livelli essenziali di prestazione)…cosette che, forse, sfuggono all’ex Consigliere nella sua improvvisata arrampicata che sembra avere uno sfondo molto più di stampo politico che di, sentita, risoluzione economica e sociale per Manfredonia.

È impossibile e, per questo, assolutamente non inquadrabile l’accostamento tra lo scioglimento di un Ente, per probabili infiltrazioni mafiose, con l’aspetto turistico del territorio, come se muovere le fila per una sperata crescita del comparto, riferibile all’in-coming, passi attraverso il commissariamento o meno di un Comune.

Ricordo, infatti, all’ex Consigliere comunale che l’economia turistica di un territorio è espressione diretta dello stesso che si adatta alla propria struttura organizzativa in riferimento alla proposta ricettiva del luogo.

Si parla, in questo caso, di cultura materiale ed immateriale riferibile alla sola zona, di quella bellezza che la caratterizza, di quella spontanea propensione all’accoglienza, della ristorazione che coccola i palati, dei suoni del mare, delle lampare e dei pescherecci, del soggiorno in ambienti accoglienti adatti a riscoprire quel turismo diffuso attraverso un passa parola che esiste nei fatti, quella voglia di ritrovare gentilezza e calore umano e non certo ottenuta perché un Comune viene commissariato o meno.

Ignoranza? Confusione mentale? O semplicemente alta abilità nel mescolare le carte in tavola? Una delle tre ipotesi è sicuramente quella giusta altrimenti non si riuscirebbe, proprio, a comprendere il motivo della scongiura per un ipotetico scioglimento del Comune di Manfredonia per malaffare, richiesto dal Prefetto, e ancor più aggravato dal particolare che questo provvedimento giunge al termine di un periodo denso di indagini su probabili infiltrazioni mafiose e fatti che avrebbero rivelato uno stretto legame tra politici e ambienti della criminalità.

Sicuramente, per arrivare a concepire di questi pensieri contrastanti la realtà, Massimiliano Ritucci sta attraversando un periodaccio e questo è sotto gli occhi di tutti.

Dopo aver tirato le fila ed essere stato in completo accordo con le politiche disastrose del Blog delle Stelle e dopo aver taciuto sulla truffa perpetrata ai danni di 11 milioni di cittadini italiani (come Ilva, Tap, Tav, Fanghi tossici in Agricoltura, Obbligo Vaccini e altre porcate) l’ex Consigliere è rimasto senza fissa dimora e vive di spot sporadici aggrappati agli slogan e alle sponsorizzazioni di AGIAMO, nuova associazione nata dopo aver capito che nel Blog delle Stelle non ci sarebbe stato nessuno scatto di carriera.

Allora è importante dare alle parole la continuità nei fatti, quindi dopo anni che il piccolo politico ha strutturato la sua campagna politica sul malaffare nella gestione del Comune di Manfredonia, non faccia che adesso…proprio sul più bello, quando c’è la possibilità di AGIRE, ci caschi sul pisello!”.

A cura di Giampaolo De Giorgio

Manfredonia in Movimento – Movimento Verde