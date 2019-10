Pagamenti tracciabili dal 2020: così il fisco controllerà le nostre spese

Numerose novità in arrivo in materia di pagamenti tracciabili. Il nuovo Governo ha giurato lotta senza quartiere all’evasione e, in campo, ha schierato tutte le armi disponibili per incentivare, da un lato, l’uso di strumenti elettronici e, dall’altro per punire le evasioni. Non c’è solo il ritorno del carcere per chi non può pagare le tasse, ma anche l’abolizione totale di tutti i limiti alla privacy sui controlli delle spese.

Il via libera è stato dato proprio in questi giorni dal Garante della Privacy, spianando la strada a un Fisco sempre più invadente e impiccione. Vediamo meglio a cosa andremo incontro a partire dal 2020.

fonte laleggepertutti