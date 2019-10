Tribunale di Foggia, “Troppo piccolo per la mole di cause e lavoro”

Parlano i numeri. Il Tribunale di Fog­gia in seguito all’accorpamento nel 2013 di quello di Lucerà e di sei sezioni distaccate di San Severo, Manfredonia, Cerigola, Trinitapoli, Rodi e Apricena, è l’unico ufficio giudiziario della Capitanata e serve una popolazione di circa 700mila persone; in 12 mesi sono state definite 35mila cause penali e civili; ha solo 30 anni di vita ma è diventato troppo piccolo, né basta la succursale di viale Fortore (affitto annuo di mezzo mi­lione) perché ha bisogno di ulteriori 5500 metri quadri per gli uffici; 4mila metri qua­dri per gli archivi; ed altri tarila metri qua­dri per le aule.

Il che significa che la struttura di viale Primo maggio va ampliato, costruendo un’altra palazzina: servono però 20 milioni per attuare il progetto già redatto, cui ag­giungere altri 7 milioni di euro per lavori di adeguamento della struttura esistente, visto che in occasione di acquazzoni piove dentro alcune stanze e uffici, impregnando i faldoni processuali. Ecco di cosa si parla in concreto quando ci si riferisce all’edilizia giudiziaria. Per rendere l’idea l’avvocato Giulio Treggiari, neo presidente della Ca­mera penale, ha esordito dicendo che il convegno sui «Trent’anni del palazzo di giu­stizia di Foggia, quali i problemi e le ne­cessità», avrebbe dovuto svolgersi nell’aula della corte d’assise, ma problemi di agibilità non consentono l’uso delle aule se non per finalità esclusivamente giudiziarie; e così il dibattito ha trovato ospitalità nel’auditorium Santa Chiara.

fonte www.retegargano.it