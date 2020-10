All’IRFIP di Troia si fa formazione per diventare pasticciere e panificatore

Foggia, 14 ottobre 2020. A Troia un corso triennale per Panificatori e Pasticcieri. E’ un percorso integrato istruzione/formazione in obbligo formativo della durata di 3 anni per 18 allievi programmato dall’IRFIP sede di Troia. La qualifica professionale, in base al corso prescelto, sarà di “panificatore” o “pasticciere”.

I crediti formativi ottenuti e certificati saranno spendibili nel Sistema dell’Istruzione, sia scolastica che professionale. Infatti l’Ente di Formazione Professionale e l’Istituto Scolastico adotteranno una metodologia comune per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi e la certificazione delle competenze, che permetterà di certificare ogni Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) positivamente superata dagli allievi, indipendentemente dall’esito finale di ciascun anno di corso.

Destinatari: n.18 giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche.

Entrambi i percorsi prevedono la realizzazione di attività di stage regionale, extraregionale e transnazionale.

Caratteristiche del Corso: La frequenza del Corso di durata triennale è obbligatoria e gratuita in tutte le sue attività e fasi didattiche.

Materiale didattico e dispense saranno forniti gratuitamente; inoltre saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici.

Agli allievi che frequenteranno il Corso e supereranno l’esame finale verrà rilasciato l’Attestato di qualifica di Operatore delle produzioni alimentari- Ind. Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno; l’Europass Mobilità.

Inoltre verrà data la possibilità di conseguire la Certificazione Microsoft IC3 GS4, la Certificazione della lingua Inglese secondo gli standard del “Common European Freamework” (C.E.F)e l’Attestato di personale alimentarista (art.4 L.R. n.22 del 24.07.07 e s.m.i.).

Attività Extracurriculari: Laboratorio di Informatica, laboratorio di recupero e riallineamento, laboratorio di sicurezza e legalità, laboratorio teatrale.

Iscrizioni entro il 31 ottobre. Per far fronte a particolari esigenze sarà possibile iscriversi fino a gennaio (previsto il recupero delle lezioni pregresse.

Link video racconto anno scolastico 2018

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GORlW15l1No&feature=youtu.be

Tutte le info al seguente link: https://www.formazioneirfip.it/operatoreproduzionialimentari/

e al nr. 0881 519161