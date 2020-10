Covid a Ascoli Satriano, Sarcone: “Vecchietti abbandonati e OSS stremate”

(foggiatoday). Ascoli Satriano (Foggia) 14 ottobre 2020 – (foggiatoday) “Nel mentre si discute delle eventuali responsabilità per il focolaio da Coronavirus della casa di riposo per anziani ‘Don Paolo Sannella’ di Ascoli Satriano, gli ospiti sono stati abbandonati a se stessi”. Il primo cittadino sostiene che la Asl di Foggia si sarebbe limitata a mettere in quarantena le assistenti contagiate lasciando sole due operatori socio-sanitari ad assistere 23 anziani “di cui alcuni sono anche positivi al Covid”. “È vero che la struttura è privata” ammette Vincenzo Sarcone, “ma è altrettanto vero che solo la Asl di Foggia può assicurare un’assistenza sanitaria in modo immediato ed adeguato ai nostri “vecchietti”. (foggiatoday)