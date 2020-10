Covid, “caso positivo” in scuola nel Foggiano: sindaco dispone la chiusura

San Nicandro Garganico (Foggia) 14 ottobre 2020 – “In data odierna, al Dirigente Scolastico dell’I.C. “D’Alessandro-Vocino” di San Nicandro Garganico, la ASL Foggia, a seguito dell’espletamento di esami di laboratorio su soggetto sintomatico, ha comunicato la sussistenza di un caso positivo al coronavirus tra gli alunni del plesso di “piazza IV Novembre”, facente parte del menzionato I. C. “D’Alessandro-Vocino”. Per tale ragione “a seguito di consultazione con la Dirigente Scolastica del cennato Istituto, è emersa la necessità di provvedere, a causa dell’insorgenza di un caso positivo al COVID-19, alla chiusura del plesso prima specificato e alla sanificazione dei relativi locali”. Il Sindaco Costantino Ciavarella ha di conseguenza ordinato:

1) La chiusura del plesso scolastico di “piazza IV Novembre” di San Nicandro Garganico, facente parte dell’I.C. S. “D’Alessandro-Vocino” per giorni 3 (tre), dal 15 al 17 ottobre 2020;

2) L’inibizione, presso detto luogo, di qualsivoglia attività;

3) La sanificazione del plesso scolastico di cui sopra”.