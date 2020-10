Foggia chiede “giustizia” dopo la morte di Francesco. Landella “Parte civile”

Una parola amica – Omelia di Mons. Pelvi del 14-10-2020. Esequie di Francesco Traiano – Parrocchia BMV Madre della Chiesa – Foggia – 14 ottobre 2020

“Carissimi,

siamo qui, di fronte alla bara, che da oggi nasconde Francesco ai nostri occhi. Vorrei con voi gridare di svegliarlo, di uscir fuori, chiamare tanto forte da spezzare il suo sonno, frantumare il silenzio. Il dolore, cari familiari, si è immesso in ogni parte del vostro corpo e anche le lacrime non danno alcun sollievo, scendono a volte silenziose, a volte accompagnate da singhiozzi, ma non riescono ad alleggerire la desolazione dentro e accanto a voi. Non possiamo capire il vostro dolore, restiamo in silenzio davanti ad un evento così ingiusto e violento che ha stravolto per sempre la storia della vostra famiglia, già duramente provata. Ma il dolore non può vincere e deve trasformare ogni esistenza. Immergiamo il mistero della morte nel mistero della vita che non finisce. Come affrontare questo? Non ci sono parole, tranne il silenzio e la vicinanza. La fede nella risurrezione è chiudere gli occhi e procedere al buio, quel buio che avete incontrato. Perché ancora voi tanta sofferenza?

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Come facciamo a ricominciare? Neanche Gesù risponde a queste domande, piuttosto dice: «Vieni, seguimi, facciamo un po’ di strada assieme, apriamo un sentiero di vita». Il dolore in sé non ha un senso, le lacrime non vanno asciugate, né respinte. Il dolore non può essere capito, bisogna lasciarlo essere in modo da trasformare la sua energia negativa in tenerezza e amore. Il Signore ci è accanto e piange le sue lacrime. Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, ma a riempirla della sua presenza. La morte, dunque, non solo può essere detta a partire dalla vita: essa anche parla alla vita. Non dovete temere, lo diceva Gesù alla vigilia della sua morte. Confidate, abbiate fiducia: è la parola che stamane il Signore dice a noi, donandoci una forza immensa che ci trascinerà sempre più su in una purezza più luminosa, in una semplicità sempre più grande, in un amore sempre più potente per Lui.

Cari amici,

la triste e tremenda circostanza diventa anche un appello di coraggio per reagire all’inquietante malessere sociale che respiriamo nella nostra città. Contro i condizionamenti perversi della criminalità, la diffusione di comportamenti asociali, la nuova aggravata incidenza delle “illegalità” diffuse, l’impoverimento del potenziale umano giovanile, il nostro grido si fa più eloquente: Foggia reagisci. Il tuo futuro sarà rassicurante se andrai oltre la miope chiusura delle protezioni e non ti concederai alla subalternità dei privilegiati, consapevole che rubare ad altri per sé e per i propri interessi danneggia il bene comune più che il Covid-19 e la miseria. Nelle pieghe di ogni forma di corruzione si nasconde il disprezzo verso quell’insieme indistinto chiamato “la gente”, non più in grado di opporre una resistenza condivisa e critica. Siamo, infatti, testimoni della celerità con cui il sentire superficiale tende a lasciarsi condizionare dalla moda del momento. Ne consegue, così, che ci stiamo abituando alla parola… e ai fatti di corruzione, come se facessero parte della vita normale della società, quasi uno stile accettabile e desiderabile nella convivenza cittadina. Di qui l’urgenza di ripristinare la legalità nel campo delle relazioni sociali dove l’idea che tutto sia lecito, anche arricchirsi con ruberie, concussioni e corruzioni, illegalità piccole e grandi, omertà.