Foggia, primo tonfo allo Zaccheria. 1-3 con il Bisceglie (FOTO)

Foggia, 14 ottobre 2020. Esordio ufficiale amaro per mister Marchionni alla guida del Foggia. Questo pomeriggio, il Bisceglie di Bucaro è passato allo Zaccheria con il punteggio di 3-1 nel recupero della prima giornata del Girone C di Serie C.

La squadra di Bucaro (ex giocatore del Foggia) ha rimontato il vantaggio locale di Curcio. Dopo l’episodio che cambia la gara: Foggia in 10 per il rosso a Gavazzi e il Bisceglie va a segno con Cittadino (due volte) e Rocco.

In classifica, il Bisceglie a quota 3, dove la squadra di Bucaro appaia proprio il Foggia.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI