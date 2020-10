Foggia, sit-in dei sindacati scuola a sostegno degli insegnanti precari

Manifestazione a favore dei precari della scuola in tutta Italia. Dalle ore 16-alle 18, sit-in dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals davanti alla Prefettura di Foggia, circa 40 persone nel rispetto delle norme anti-Covid. “Serve un modo snello per accelerare la stabilizzazione dei precari di fronte a scuole in cui si andrà avanti almeno fino a novembre con le supplenze”. Maria Tibollo, segretario della Cisl scuola, a proposito dei questo inizio di anno in cui l’Ufficio scolastico sta lavorando a pieno ritmo con convocazioni quotidiane. “Gli uffici scolastici stanno svolgendo un grande lavoro fra Gps (graduatoria provinciale supplenza) esaurite, altre con surplus di disponibilità. Oggi è anche il giorno del lutto cittadino a Foggia, ma la data era stabilita da tempo per tutta Italia previ accordi fra sindacalisti tramite piattaforma online”. Le procedure concorsuali, riservate a chi ha 3 anni di servizio, sono fissate al prossimo 22 ottobre.

Angelo Basta segretario della Cgil Foggia spiega quali sono le richieste specifiche dei sindacati e perché si continua con le supplenze: “Gli Uffici scolastici lavorano giorno e notte ma il Ministero doveva partire prima”. Circa il concorso, i leader dei sindacati ne sottolineano la difficoltà di svolgimento in piena emergenza pandemica: “Esclude dalla possibilità di partecipazione tutti i precari in situazione di quarantena in concomitanza della prova, e nello stesso tempo contribuisce ad aumentare i rischi di contagio”.

Le proposte alla base della giornata di mobilitazione riguardano la stabilizzazione tramite prova orale e valutazione di titoli dei docenti con tre anni di servizio. “E’ l’unico modo -dice Angelo Basta- per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica”. Anche la stabilizzazione su sostegno dovrebbe avvenire tramite prova orale di docenti specializzati, personale già selezionato per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità”. Chiedono inoltre avvio dei percorsi abilitanti a regime per tutti, e in particolare per i docenti con 3 anni di servizio.

