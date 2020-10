“Il Collegio 5”, la candidata di Manfredonia risponde alle domande di cultura generale

Manfredonia, 14 ottobre 2020 – Il 27 Novembre in prima serata su Rai2 inizia “Il Collegio 5“. Il programma è stato registrato questa estate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso. La voce narrante è sempre quella di Giancarlo Magalli. Sono 21 i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Tra questi c’è anche la giovanissima Giulia Maria Scarano di soli 14 anni da Manfredonia (Fg).



“Cosa si intende per ex Jugoslavia?” “Era una Lungloslavia però vecchia”

Online ci sono già i provini e le video presentazioni degli aspiranti partecipanti: una piccola interrogazione di cultura generale e su un decennio preciso, gli anni ’90. Le domande, pescate fra le materie più disparate, dall’economia alla storia, dalla letteratura alla geografia, dall’inglese alla matematica, non mancano di suscitare dubbi e perplessità nei futuri collegiali, che un po’ arrampicandosi sugli specchi e dando risposte improbabili strappano qualche risata.