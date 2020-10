“Juve Napoli: 3-0 a tavolino. Un punto penalità per i campani” (ATTO)

Roma, 14 ottobre 2020. Si è espresso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sulla vicenda Juve-Napoli, gara del campionato di calcio di serie A non disputatasi domenica 4 ottobre a causa del “mancato arrivo a Torino della squadra partenopea“, bloccata dalle due Asl competenti: 3-0 a tavolino per la Juve, un punto di penalizzazione al Napoli per violazione del protocollo sportivo anti Covid-19.

“Si tratta della decisione di primo grado, scontato il ricorso della società di De Laurentiis alla Corte d’Appello federale. Per il giudice sportivo della Lega, la nota della Asl Napoli 1 inviata venerdì (era già emersa la positività di Zielinski, poi sarebbe toccato a Elmas) al medico sociale del Napoli dichiarava in maniera “chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza”. Per Mastrandrea i pronunciamenti descritti dalle Asl “delineano un quadro che non appare affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino”. In pratica, non c’è stata “forza maggiore”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

