Investimenti: e le criptovalute?

Le criptovalute sono nate nel 2009, quando il primo bitcoin è venuto alla luce, anche se già nel corso dell’anno precedente l’inventore di questa particolare moneta aveva cominciato a crearne il sistema di gestione e di controllo, Blockchain. Oggi nel mondo ne esistono oltre 1.000, alcune particolarmente note, altre praticamente neonate. Ha senso oggi investire in questo campo? Molti esperti del settore ritengono le criptovalute il settore in crescita, dove sarebbe particolarmente interessante cominciare ad investire. Il problema principale sta nella quasi totale imprevedibilità di questo genere di asset.

Come si comprano i bitcoin

Questa è poi un’altra problematica: il comune mortale difficilmente sa come funziona l’acquisto e lo scambio di criptovalute. Per comprare bitcoin è necessario utilizzare appositi siti internet, che si occupano di Exchange di criptovalute. Alcuni offrono l’opportunità non solo di acquistare valuta criptata utilizzando euro o dollari, ma anche di scambiare tra di loro esclusivamente criptovalute; è quindi possibile acquistare ethereum saldando il conto con bitcoin, giusto per fare un esempio. Molti siti di exchange funzionano poi come veri e propri portafogli digitali, conservano quindi le criptovalute acquistate, così come eventuali proventi o fondi in euro o in qualsiasi altra valuta in corso.

Utilizzare un sito di exchange

Non serve essere degli esperti di internet o di finanza per poter utilizzare questo tipo di siti. Nella maggior parte dei casi è sufficiente avere a disposizione un indirizzo e-mail, i propri documenti in formato digitale e almeno un metodo di pagamento elettronico, come ad esempio una carta di credito. Con questi dati alla mano si attiva un account sul sito di exchange prescelto, quindi si depositano sul conto i fondi che si intendono utilizzare e si sceglie la criptovaluta che si desidera. In rete sono disponibili vari siti di exchange; si differenziano tra di loro per alcune caratteristiche essenziali: il costo delle transazioni, la disponibilità di un portafoglio interno, la possibilità di acquistare alcune tra le varie criptovalute disponibili. Quindi, chi desidera comprare bitcoin potrà scegliere un sito di exchange in modo abbastanza “casuale”; lo tesso dicasi per chi desidera acquistare una tra le più note criptovalute oggi esistenti. Se invece si vuole comprare proprio una specifica criptovaluta, poco nota e nata solo da alcuni mesi, allora è consigliabile verificare che sia disponibile tra quelle della singola piattaforma di exchange.

Compro criptovalute con criptovalute

In linea generale tutte le piattaforme di exchange disponibili in Europa permettono di comprare criptovalute a fonte di un versamento in euro o in dollari. Alcune consentono anche di pagare il conto con altre criptovalute che si hanno a disposizione sul proprio conto online. In questo modo si saltano dei passaggi, ossia il cambio di un bitcoin, per fare un esempio, in euro, per poi acquistare con essi un ethereum o un Ripple (XRP).

Quanto si può guadagnare

In passato le criptovalute hanno fatto ottenere guadagni incredibili a un elevato numero di investitori. Oggi le cose sembrano funzionare in modo leggermente diverso, in quanto le quotazioni sono variabili, senza grandissimi divari tra l’apertura e la chiusura quotidiane. Molto dipende però dal momento storico, si sono visti anche importanti scossoni, correlati spesso a news a livello mondiale che riguardano le criptovalute. (nota stampa)