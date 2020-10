“Le Matine”. Irrigazione con l’utilizzo di acque reflue a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 14 ottobre 2020. Saranno immediatamente avviati i lavori già appaltati e cantierizzati dell’impianto per l’utilizzazione delle acque reflue del Comune di San Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località “Le Matine”.

Questa la risultante dell’accordo siglato tra l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, titolare dell’opera e del relativo finanziamento, accordo che pone fine ad un contenzioso, motivo, nei mesi scorsi, del mancato inizio delle attività.

L’intesa, siglata dal Sindaco del centro garganico e dal Presidente dell’ente consortile, con il supporto delle rispettive strutture tecniche e legali, è ispirata al principio di leale e fattiva collaborazione tra gli Enti ed interpreta in modo corretto ed adeguato anche il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale, il quale, nell’Ordinanza del maggio scorso, aveva tra l’altro ricordato che la natura istituzionale delle parti impone loro di percorrere ogni utile ipotesi per la soluzione delle diverse problematiche emerse, compiendo a tal fine ogni sforzo necessario.

La rilevanza dell’opera per la collettività locale e la leale collaborazione tra le strutture operative, di cui Sindaco e Presidente danno rispettivamente atto con piena soddisfazione, hanno quindi avuto ragione delle diverse posizioni precedentemente emerse.

Comune di San Giovanni Rotondo e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ciascuno per quanto di propria competenza, si sono pertanto già attivati affinché vengano assicurate le migliori condizioni operative finalizzate al celere e concreto inizio e successiva ultimazione dei lavori, nell’interesse della realizzazione dell’opera e della salvaguardia del relativo finanziamento ministeriale e, soprattutto, dell’utenza interessata a ricevere quanto prima l’irrigazione in un’area a spiccata vocazione agricola.