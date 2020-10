Manfredonia. Ase “Ad oggi, serviamo 6 famiglie per la differenziata COVID”

Manfredonia, 14 ottobre 2020. “Relativamente all’emergenza Covid, l’ASE sta servendo al momento 6 famiglie di Manfredonia per la raccolta differenziata. Parliamo di 6 diversi stabili, tra periferia, Stazione, e zona Monticchio. Non abbiamo famiglie di persone positive, tra quarantene obbligatorie e/o isolamento fiduciario, in zona centrale, nella Riviera Sud e/o a Siponto.

Lo stesso dicasi per titolari di attività commerciali a Manfredonia: ad oggi nessuno ha fatto richiesta, tra i locali, del servizio differenziata speciale. Ricordo che devono essere i cittadini a contattare l’azienda, parlo di coloro che vogliono usufruire del servizio differenziata Covid, e non il contrario. Nessuno tra Asl e Comune ci avvisa infatti per un nostro intervento”.

E’ quanto specifica a StatoQuotidiano il dr. Francesco Barbone, Amministratore Unico dell’ASE SPA.