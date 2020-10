Manfredonia calcio 1932 “Finalmente, si torna al Miramare… con voi”

Manfredonia, ottobre 2020. Domenica 18 ottobre 2020 sarà un giorno da ricordare: il Miramare torna ufficialmente ad aprire le porte al pubblico. La gara valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A contro l’Unione Calcio Bisceglie, alle ore 17.30, sarà la prima a porte aperte al Miramare da febbraio.

L’entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020, consente la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport di squadra, e tale presenza è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. A tal proposito, il Manfredonia Calcio renderà effettive tutte le misure necessarie per un ingresso all’impianto in massima sicurezza e con la prudenza necessaria per consentire di rispettare, in massima serenità, tutte le disposizioni riguardanti l’apertura dello stadio.

La capienza sarà limitata secondo le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020.

La società pertanto chiarisce le regole fondamentali, per le quali si chiede la massima collaborazione perché non derogabili o modificabili:

-PER EVITARE FILE E ASSEMBRAMENTI I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA PRESSO I PUNTI VENDITA ESPOSTI NELLA LOCANDINA

-PER L’ARRIVO ALLO STADIO È FORTEMENTE CONSIGLIATO DI ARRIVARE CON UN CONGRUO ANTICIPO, PER CONSENTIRE LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’ACCESSO ED EVITARE COSÌ CODE CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

-IL PUBBLICO SARÀ OBBLIGATO A RISPETTARE IL POSTO A SEDERE PREVENTIVAMENTE ASSEGNATO, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI DEROGHE, ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO SIA FRONTALMENTE CHE LATERALMENTE

-L’INGRESSO È SUBORDINATO ALL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, CHE DOVRÀ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA NELLA STRUTTURA. NON SARÀ ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’IMPIANTO A CHI È SPROVVISTO DI MASCHERINA, CHE RICORDIAMO ESSERE OBBLIGATORIA IN OGNI LUOGO SIA ALL’APERTO CHE AL CHIUSO

– IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO RESTA UN OBBLIGO INDEROGABILE PER TUTTA LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

La prevendita parte questa sera dalle 18 fino alle 12 di domenica 18 ottobre. L’orario di apertura della prevendita presso la Segreteria dello Stadio Miramare è dalle 18 alle 20.

IL BOTTEGHINO DELLO STADIO SARÀ CHIUSO.

SOSTENIAMO LA SQUADRA E I NOSTRI COLORI INSIEME, MA NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE. FORZA MANFREDONIA. (nota stampa)