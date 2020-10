Manfredonia, operatori Enel salvano rapace e lo consegnano alla Polizia locale

Manfredonia, 14 ottobre 2020. Bel gesto di due cittadini, i signori Matteo Pio Trotta e Donato Totaro, dipendenti Enel Distribuzione, che hanno salvato un uccello rapace, mettendolo in sicurezza.

Come raccontano i due uomini a StatoQuotidiano, ieri verso le 11 il rapace, di tipo Nibbio Bruno, è stato ritrovato in località Barretta. In seguito la consegna ai vigili urbani. “Quando siamo passati con la macchina, il rapace si è trascinato sulla strada come se volesse chiedere aiuto. Ci siamo fermati e abbiamo visto che aveva un’ala rotta“.

