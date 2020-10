Manfredonia. “Tuo nipote ha avuto un incidente!”: 3 truffe in poche ore ad anziani

(statoquotidiano.it, Manfredonia, 14 ottobre 2020. Ore 18:39). Allarme “truffe agli anziani” a Manfredonia, a causa di almeno 3 episodi avvenuti in poche ore. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, ieri in via Pulsano un anziano è stato raggirato da ignoti, ai quali ha consegnato diverse migliaia di euro.

Il raggiro è consolidato: dopo averlo avvicinato, personalmente o in seguito a una telefonata, i malfattori fanno credere all’anziano che il nipote “ha bisogno di soldi perché ha avuto un incidente“. In seguito la consegna del denaro da parte dell’anziano ignaro della realtà.

Sono state presentate alcune denunce ai Carabinieri di Manfredonia. Sembrerebbe che una donna, della quale non è chiara la descrizione, giri tra le residenze degli anziani per acquisire informazioni.