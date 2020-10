Noleggio auto a lungo termine: i vantaggi per le aziende

Il noleggio auto a lungo termine è una formula che convince un numero sempre più alto di persone. È un settore in espansione nel corso degli ultimi anni, considerando ad esempio che solo nel 2019 si è registrato un aumento del 6,1% in riferimento alle nuove immatricolazioni. A riferirlo sono direttamente le informazioni che provengono da Aniasa, che sottolinea come durante l’anno scorso si è verificato un incremento in particolare del noleggio a lungo termine corrispondente al 7,7%. È una soluzione sempre molto apprezzata dai privati, ma anche dalle aziende, che possono ricavarne diversi vantaggi. Scopriamo cos’è il noleggio a lungo termine e quali sono i motivi per i quali viene scelto dai professionisti anche in Italia.

Di che cosa si tratta

Il noleggio auto a lungo termine è un’alternativa all’acquisto di una nuova automobile, con diversi benefici anche per le aziende per quanto riguarda l’aspetto fiscale. I professionisti infatti possono in alcune situazioni ad esempio detrarre l’Iva.

Naturalmente ci sono altri vantaggi, che vedremo successivamente, che riguardano anche l’operatività all’interno dell’azienda stessa. È essenziale notare ad esempio che, con la formula del noleggio a lungo termine, è possibile tenere sempre sotto controllo i costi sulla base del budget a disposizione per gli spostamenti.

Ma che cos’è il noleggio a lungo termine delle auto? Si tratta di una possibilità che consente ad un professionista o ad un privato di usare un mezzo di trasporto concesso dal locatore con uno specifico contratto di noleggio, attraverso il pagamento di un canone fisso su base mensile.

In genere all’interno del contratto di noleggio auto a lungo termine sono presenti numerosi voci che rientrano nel canone mensile che il cliente deve sostenere per l’uso del veicolo. Tra i servizi compresi nel canone fisso troviamo ad esempio il costo per il noleggio stesso, le spese per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria (quindi sia ad esempio i tagliandi che il costo da sostenere in caso di eventuali guasti), la tassa di proprietà e l’assicurazione.

È possibile per il cliente usufruire anche di altri numerosi servizi aggiuntivi che possono essere inclusi all’interno del contratto di noleggio dell’auto. Tra questi ricordiamo ad esempio la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo nelle situazioni di eventuali incidenti o di guasti dell’auto, la carta per il carburante e la sostituzione delle gomme in base alla stagione dell’anno.

I vantaggi del noleggio a lungo termine per le aziende

Come abbiamo visto, tra i benefici che può comportare la soluzione del noleggio auto a lungo termine c’è l’opportunità di poter contare su un budget ben definito da destinare alla mobilità aziendale, visto che il contratto di noleggio auto prevede un canone fisso mensile. In questo modo si possono sempre tenere i costi sotto controllo.

Ci sono poi dei vantaggi dal punto di vista fiscale, che permettono al professionista di dedurre i costi e di detrarre l’Iva in base all’utilizzo del mezzo. Se il veicolo viene destinato ad uso strumentale si possono dedurre tutti i costi per il noleggio e il 100% dell’Iva.

Se il veicolo viene utilizzato da un dipendente dell’azienda, è possibile dedurre il 70% del canone e il 40% dell’Iva. Se l’utilizzo che si fa del veicolo non è esclusivamente aziendale, è possibile dedurre il 20% dei costi per il noleggio, per un massimo di 3.615 euro all’anno, e il 40% per quanto riguarda l’Iva.

Ovviamente il noleggio a lungo termine è una soluzione importante anche per ridurre al massimo delle possibili interruzioni nell’operatività aziendale, che potrebbero portare a delle conseguenze negative in termini di guadagni. È possibile infatti in genere usufruire della manutenzione ordinaria con degli appositi appuntamenti fissati in precedenza, per risparmiare appunto nei tempi. (nota stampa)