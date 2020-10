Perseguita e minaccia familiari, in carcere 51enne di San Severo

Foggia, 14 ottobre 2020. Alle ore 2.00 di stanotte i Carabinieri del Comando Compagnia di San Severo, in applicazione del codice rosso per le violenze domestiche, hanno tratto in arresto I.L.Q., 51 anni di San Severo, resosi responsabile di minacce ed atti persecutori nei confronti dei familiari.

L’uomo è stato condotto in carcere a Foggia, su disposizone del sostituto procuratore dott. Bafundi. Nei prossimi giorni comparirà, difeso dall’avv. Maurizio Falcone del foro di Foggia, dinanzi al G.i.p. per la convalida dell’arresto e l’adozione della misura cautelare.