Question time su rilancio area portuale di Manfredonia

(AGENPARL) – mer 14 ottobre 2020 Camera dei Deputati

Si svolge oggi, mercoledì 14 ottobre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in

diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, risponde a una interrogazione sull’efficace utilizzo dell’applicazione “Immuni” e iniziative volte a favorirne la diffusione presso tutte le fasce della popolazione (Lollobrigida – FdI).

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde a

interrogazioni sulle iniziative volte alla revisione delle restrizioni dettate per il

trasporto funiviario al fine di favorire la stagione sciistica invernale (Fregolent – IV);

sui controlli relativi allo svolgimento in autoproduzione delle operazioni portuali da

parte del gruppo Grandi Navi Veloci nel porto di Genova (Gariglio – PD); sulle

iniziative volte alla definizione di un piano di edilizia residenziale pubblica

pluriennale basato sul recupero di immobili in disuso (Fassina – LeU); sulle iniziative

volte al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, alla luce delle

limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria (De Lorenzis – M5S); sulle iniziative

volte al rilancio dell’area portuale di Manfredonia, anche in rapporto allo sviluppo

della dorsale Adriatica (Tasso – Misto-Maie).

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde a interrogazioni sugli

interventi urgenti di edilizia giudiziaria, con particolare riferimento al tribunale di

Catania (Molinari – Lega); sulle iniziative in ordine alla regolarità del concorso per

magistrati ordinari svoltosi nel 2019 (Zanettin – FI).

Com2977qt