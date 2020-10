Regione, Giunta approva intesa con Fondazione Advantage

Bari, 14 ottobre 2020. Approvato dalla Giunta regionale un accordo con la Fondazione Advantage, sede in Milano. La Regione ritiene importante lo sviluppo del territorio, rinforzare i postulati di crescita sostenibile e green economy. Nell’anno 2018 i vertici politici regionali firmano la convenzione con il Ministero dell’Ambiente per attivare,tra l’altro, il Forum inerente lo sviluppo ragionevole e azioni mirate di educazione alla sostenibilità nonché la messa in opera della “Strategia pugliese attraverso l’analisi dello stato dell’arte delle politiche regionali nei settori ambientali sociali e economici e la definizione di scenari futuri nel perseguimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030”.

Fondazione Advantage è impegnata nella creazione di pratiche rispettose dell’ambiente e dell’uomo,rivolge le sue attività di comunicazione e formazione a Istituzioni e imprese, “…si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati come Advantage Green ai fini del perseguimento della propria missione istituzionale”. Congiuntamente Regione e Fondazione potranno mettere in atto o richiedere forme di supporto o finanziamento e/ contributi erogati da Unione Europea,dal Governo italiano e/o altre entità pubbliche e private.

Una collaborazione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale d’Apulia con riferimento ai progetti che “Adavantage intenderà avviare nei campi della inclusione e solidarietà tra i popoli,del protocollo sottoscritto con Otranto e Comune di Matera in cui sono promossi i principi della solidarietà economica”. Le parti si impegnano, senza alcun vincolo, a collaborare per la rivalutazione del patrimonio culturale e storico anche tramite programmi di formazione e comunicazione. La Regione si attiverà per individuare e mettere a disposizione della Fondazione “idonei spazi e location per lo svolgimento di mostre, eventi, convegni e ogni altra iniziativa nel cotesto dell’Intesa, favorire l’organizzazione di ulteriori manifestazioni e ogni altra azione ritenuta utile per promuovere l’immagine della Regione Puglia”.

Previsto un comitato scientifico formato da esperti, a titolo gratuito. Dalla sottoscrizione della convenzione, la cui durata non viene prefissata, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio economico della Regione.

Fondazione Advantage chi è?

Presieduta da Francesco Confuorti, nato a Matera,console onorario del Kenia a Milano, presidente e amministratore delegato di Advantage Financial con sedi in Lussemburgo e Milano, Giuseppe Confuorti e Silvestro Maniscalco Inturretta membri del consiglio di amministrazione. Le finalità di Adavantage Green vengono illustrate da Confuorti, in data 25 agosto 2017 in quel di Rimini, nel corso del Meeting per l’amicizia fra i popoli ideato e gestito da Comunione e Liberazione.

Inoltre detiene la carica di presidente e amministratore di Advantage GFC Advisor srl,chiarman di Advantage Sicav,fondatore di Banca Advantage Investimenti & Gestioni,già director International Dpt. Oppenheimer & Co. di New York,componente di National futures association e Financial industry regulatory.

Editore de Il Sussidiario.net(il quotidiano approfondito) a cura della Fondazione per la Sussidarietà la cui massima autorità è Giorgio Vittadini creatore ed ex presidente della Compagnia delle Opere(associazione di imprese ispirata alla dottrina della Chiesa) riconducibile a Comunione e Liberazione.

A marzo 2019 il presidente Confuorti entra a far parte del Comitato scientifico dell’Associazione nazionale giovani innovatori, sede legale Roma.

A cura di Nino Sangerardi, 14 ottobre 2020