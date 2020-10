Si è insediato il nuovo consiglio Unione Ciechi Foggia

Foggia, 14 ottobre 2020. Il 29 Agosto 2020 si è insediato il nuovo consiglio sezionale dell’Unione Ciechi Foggia. Sono state conferite le cariche per la gestione dei settori: Presidente: Franco De Feo, studi musicali e comunicazione; Vice Presidente: Felice Di Donna, collocamento al lavoro e gestione Centro Servizi Giuseppe Quinio, sito in Via Candelaro; Consigliere Delegato Michele Corcio: istruzione e pluri minorati; Consigliere Salvatore Gallo: tempo libero e sport, servizio accompagnamento dei soci; Consigliere Regionale Giuseppe Lombardi: settore giovani; Consigliere Stefania Matrella: stampa associativa e problematiche centralinisti ciechi in servizio ed ipovedenti; Consigliere Filomena Navarra: settore anziani;

Consigliere: Filomena Palladino: settore genitori; Consigliere Silvana Romantini: pari opportunità: Consigliere Elia Vecere: ausilii tiflo didattici; Socio Graziano Infante: libro parlato, servizio civile universale ed univoc.

Il 12 Ottobre 2020, alle 17.00, si è svolto il 2° consiglio dell’Uione Ciechi sezione di Foggia. Sono stati trattati i seguenti argomenti:

1)Approvazione verbali precedenti;

2)Approvazione bilancio attività 2020-2021, svolte nella sezione citata;

3) Iniziative del consiglio regionale Unione Ciechi;

4)Nomina responsabili di zona, per promuovere eventi che, favoriscano l’integrazione dei non vedenti nella società.