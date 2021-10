Dove comprare casa a Roma

La città eterna ci offre un ventaglio enorme di possibilità per acquistare la nostra nuova casa. Ma spesso chi non è romano di origine non sa da dove cominciare: i quartieri sono tanti e le opzioni di acquisto pressoché infinite. Con questa guida avrai una panoramica sui migliori quartieri di Roma in cui acquistare la tua nuova casa!

I quartieri più belli della Capitale

Tralasciando la disputa tra Roma Nord e Sud, che si applica anche al contesto urbanistico, proponiamo diverse soluzioni che le comprendano entrambe, passando anche per il centro.

Dove abitare a Roma centro

Sicuramente il centro storico di Roma è uno dei luoghi più ambiti da chi ama la storia e la cultura della Capitale. Per molti vivere accanto al Colosseo può essere un sogno senza eguali, per chi è abituato alla tranquillità e non ama la vita mondana allora potrebbe essere un incubo. Se vogliamo restare accanto alla bellezza del centro ma non rimanere invischiati in manifestazioni, vita notturna e turisti allora la scelta del quartiere ricade su Piazza Fiume e dintorni. Il quartiere Salario, infatti, offre la possibilità di vivere in una zona tranquilla e moderna ma letteralmente a due passi dalle attrazioni turistiche più famose.

Dove abitare a Roma Sud

Casal Palocco, lontano dalla zona centrale, è situato accanto alla zona meglio conosciuta col nome di Infernetto. Ma non spaventatevi: la toponomastica inganna. Si tratta di un quartiere estremamente spazioso, caratterizzato da spazi ampi, campi sportivi e vegetazione. Il quartiere è noto per la presenza di una Polisportiva, un liceo classico e scientifico, numerosi campi da tennis, pattinaggio e skateboard. Si trova tra la via del Mare che porta ad Ostia lido e la Cristoforo Colombo, nella zona sud-ovest della Capitale. Da non dimenticare, comunque, che è possibile anche trovare case in vendita a Casal Palocco o in qualsiasi altra parte di Roma affidandosi a dei professionisti del settore.

Dove abitare a Roma nord

Se stai cercando un quartiere lussuoso e vivo, nel pieno della vita mondana dell’elite romana, allora i quartieri di Roma Nord fanno per te. Lo storico e famigerato Parioli offre una sicurezza sulla qualità dell’abitazione al prezzo più alto sul mercato della Capitale, ma il lusso della zona detta Collina Fleming è forse ancora più suggestivo. Qui troverai piscine, complessi sportivi, ville per cerimonie immerse nel verde e locali di lusso nel cuore pulsante della mondanità romana.

