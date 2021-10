I Popolari si schierano con Bonito: “Il Comune rischia di fare come il Titanic”

Stato Quotidiano, 14 ottobre 2021. In vista del ballottaggio di domenica e lunedì a Cerignola, il segretario cittadino di Puglia Popolare Claudio Dilernia, in accordo con l’on. Massimo Cassano, dichiara che si schiererà con Francesco Bonito.

“Noi siamo i Popolari, a livello regionale abbiamo 7 consiglieri e due assessori e abbiamo portato in dote oltre 100.000 preferenze”, spiega Dilernia a proposito della sua natura di moderato. Argomentando la scelta, evoca scenari drammatici dovuti al debito del Comune, un “Titanic cha si potrebbe andare a schiantare, per questo servono competenza, schiettezza, rettitudine”.

A livello politico, fa un passo indietro nel tempo: “Più volte abbiamo chiesto le primarie per scegliere un candidato unitario, ma a Cerignola risultano impraticabili perché ci sono alcuni segretari di partito che vanno solo alla ricerca di poltrone. Avevamo chiesto di svestire della casacca del campanile per indossare la tuta di servizio, se avessimo fatte oggi non ci sarebbe stato tutto questo caos degli apparentamenti“.

Per quanto riguarda Metta e il ruolo svolto da ex sindaco: “Lui parla solo delle cose buone che ha fatto, ma abbiamo un comune fallito, una Sia fallita il cui presidente era Franco Metta, la gestione del verde data a gente di fuori, la gestione di parcheggi data a gente di Perugia, il trasporto urbano dato a un‘ azienda barese, un aumento Tari 65%, il Palafamila non agibile, ha promesso 40 alloggi di edilizia popolare in via XXV aprile e sono solo rimaste parole, abbiamo avuto una multa da € 600.000 per la scuola Marconi, la squadra di basket che era arrivata in serie B fallita e oltre 70 milioni di euro di debiti. Quale probabilità possiamo mettere sul tavolo del futuro, del possibile?”.

Aggiunge che Metta “ha tutti contro perché si è messo contro tutti, è un influencer che fa presa sui govani, non un politico. Oggi quella che va in scena è solo democrazia urlata e questo modo di fare crea disaffezione. Noi dobbiamo combattere insieme per migliorare il nostro territorio. La comunità chiede di rilanciare l’agricoltura, l’economia, l’occupazione, Cerignola ha bisogno di ripartire con la capacità, il coraggio, la determinazione di costruire un futuro migliore mentre ciò che prevale di questo Franco Metta è solo il suo protagonismo”.