Il camion vela rimosso di Bonito scatena i social, lui: “Questa è la legalità per voi?”

Stato Quotidiano, 14 ottobre 2021. Il candidato sindaco verso il ballottaggio Franco Metta immortala il momento in cui la “vela” di Francesco Bonito– il camion con il suo manifesto elettorale che gira in città- viene rimossa. Lo fa sulla bacheca facebook con questa nota: “Non rispettava le regole, il faro della legalità…….si è fulminato”.

Questo ha scatenato i suoi sostenitori nonché i suoi diretti alleati in questa tornata di elezioni. Ha rincarato la dose Rino Pezzano: “Dopo aver continuamente offeso i cittadini cerignolani, l’uomo della “legalità” diventa illegale e si fa sequestrare la vela con relativa multa”. Secondo Carlo Dercole, che si è candidato in “Cerignola è ora” la luce va “a intermittenza”.

Il camion-vela non può rimanere fermo se non per brevissimo tempo, secondo le regole della propaganda elettorale, cosa invece capitata al mezzo di Bonito che ha replicato immediatamente.

“Un po’ mi fanno tenerezza- scrive Bonito-. Ogni giorno ne provano una diversa, per buttare fango. Questa volta il malcapitato autista della “vela” che promuove la mia figura per il ballottaggio del 17-18 Ottobre, sarebbe promotore di “illegalità”. Probabilmente però queste parole sono emblematiche sul concetto di illegalità che hanno. Fanno sciogliere un Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose ma considerano illegalità questo genere di situazioni.

Vorrei rassicurare i profili falsi e non, chi avrebbe dovuto guidare il mezzo in questione ha avuto un problema sul lavoro e non ha provveduto ad avvisare chi avrebbe potuto sostituirlo. Pagherò io, anche la multa com’è giusto che sia, non darò certo la colpa al povero autista che svolgeva solo il suo mestiere”.

Il botta e risposta la dice lunga sul clima di questa campagna elettorale incandescente chei volge al termine. Stasera arriva a Cerignola Pierluigi Bersani a sostegno di Bonito, domani concluderà Michele Emiliano.