“LA VITA FINO A TE” di Matteo Bussola

La vita fino a te è piena di ricordi giovanili e poi maturi, sono quelli quotidiani, sono alla portata di tutti. Matteo Bussola, fumettista e scrittore, racconta di sé ma lo fa con una scrittura dolce, non invasiva, soprattutto poetica.

. Evocano infatti immagini che riguardano la maggioranza di uomini e donne attempati fotografando come istantanee, momenti di vita personale dell’autore o viste dallo stesso come dietro un obiettivo, al bar, in treno o ad una presentazione di un libro . Temi come la paternità, il razzismo, l’adolescenza, il tradimento, la gratitudine, i cambiamenti sono trattati con leggerezza.

La poesia nella descrizione dei sentimenti d’amore per la nascita della figlia dell’autore alla quale dedica una canzone che nessuno leggerà mai, che parla di un cuore che se ne va in giro per il mondo mentre il suo battito lo segue, scritto da un uomo che non voleva figli, per una bambina che non poteva nascere, “invece la vita per fortuna loro se n’è sbattuta il cazzo”. Parla della sua “stronzaggine” e del suo pentimento, delle scuse mai fatte a chi ha amato di più, ma “le scuse non cambierebbero niente di niente”. Bussola che ha avuto tre figlie da Paola, il suo amore maturo, il suo traguardo, come a riscattarsi da quella che è stata una gioventù normalissima ma turbolenta. Un padre cambiato da tre figlie quando le vede disegnare o piangere dopo essere tornate da scuola, o quando ascolta interessato i loro discorsi sui maschi. Bussola parla del suo cambiamento nel modo di amare le donne, avendo consapevolezza con il tempo, che tornando indietro amerebbe in modo diverso, considerando le donne non tanto “la metà del cielo che manca all’uomo” ma quella che mette in comunicazione una parte di uomo che troppo spesso si nega ad una parte che lui descrive “seppellita sotto tonnellate di stronzate”, “per questo le donne non ci completano ma ci cominciano mentre noi uomini a volte le finiamo”, “è questa la vera tragedia, lo facciamo da sempre con quel che più ci spaventa, la possibilità di diventare davvero liberi”.

Racconta di quando guarda due persone che si baciano a casa in cucina di venerdì sera, sentendosi un intruso, fermo al semaforo di una strada, chiedendosi perché di venerdì sera non escano e scelgano di baciarsi a casa e concludendo che quei baci, lunghissimi e incendiari, come un quadro perfetto rappresentino il riassunto di ciò che è l’amore.

Quanto può essere poetica questa immagine! Per passare poi a descrivere due persone che da anni si amano ma non se lo dicono, per poi dirselo dopo sette anni e cominciare ad avere una sessualità autoinflitta e subita, per accorciare le distanze ma che insegna che “meno lontani non significa più vicini”. Salvo poi risvegliarsi e sentire che ci si accorge che non c’è più spazio per il proprio sé e si vede nella presenza dell’altro un impedimento, una restrizione al proprio muoversi, un’apnea. Ci si convince che lasciarci è più facile e restare è più difficile e autentico. Si sprofonda nel presente senza prospettive e si precipita a fondo, tanto che poi lei decide di tradire e lui decide di non perdonare.

Situazioni quotidiane come una telefonata di un sondaggio al quale si risponde educati mentre bolle una pentola, i bambini fanno i compiti e hai mille cose da fare ma continui quella telefonata e ci nasce anche un racconto.

I libri riusciti spesso sono quelli in cui ci la vita di un personaggio che per la maggioranza è la vita stessa dell’autore, sebbene in circostanze diverse, in luoghi a noi sconosciuti sembrano essere invece abitati da tutti. Il senso del comune, del ritrovarsi nelle stesse sensazioni ci avvicina a quel diario di emozioni e ci fa concludere che quel libro ci è arrivato dritto al cuore.

A cura di Sefora Papagna, Manfredonia